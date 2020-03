Nå har antall koronatilfeller i verden passert Kina

utenriks

Fram til søndag har det vært flere i Kina som har vært smittet med koronaviruset enn utenfor, men natt til mandag norsk tid er tallene snudd om på.

Tall fra Johns Hopkins University, som bruker tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre kilder, anslår at det nå er 169.000 smittede totalt, hvorav over 88.000 kommer fra land utenfor Kina, mens det er litt over 81.000 i Kina som har vært smittet.

Antall bekreftede dødsfall blant personer smittet med koronavirus er nå 6.512 totalt, og av disse er det rundt 3.217 bekreftede dødsfall i Kina.

