USA og Tyskland i vaksinedragkamp

Ifølge avisen forsøker USAs president Donald Trump å få tyske vaksineforskere til å gi USA en eksklusiv lisens på den eksperimentelle vaksinen.

En slik vaksine vil utelukkende være for USA, opplyser en kilde nær den tyske regjeringen, som selv vurderer å komme med et tilbud til selskapet CureVac. Selskapet ble grunnlagt i 2000 og har kontorer i Frankfurt og Boston.

Selskapets laboratorium er spesialister på vaksineforskning og jobber for tiden tett med Paul-Ehrlich Institute, som er koblet til det tyske helsedepartementet.

– Den tyske regjeringen er veldig interessert i utviklingen av vaksiner mot koronaviruset som skjer i Tyskland og Europa, opplyser helsedepartementet til Die Welt og legger til at det er i pågående samtaler med CureVac.

Sjef Daniel Menichella i CureVac ble i starten av mars invitert til Det hvite hus for å møte Trump, visepresident Mike Pence og representanter for andre farmasøytiske selskaper for å diskutere håndteringen av viruspandemien, opplyser selskapet på sine nettsider. Det blir ikke opplyst om det foreligger noen tilbud fra USA.

– Vi er veldig trygge på at vi skal klare å utvikle en vaksine innen få måneder, sier Menichella.

