Koronaviruset skyter fart i Afrika

I helgen meldte Namibia, Rwanda, Mauritania, Ekvatorial-Guinea, Eswatini, Seychellene og Kongo-Brazzaville om de første tilfellene av covid-19, alle angivelig smittet i utlandet eller av personer som har vært i utlandet.

Rwandas første smittede er en indisk statsborger som kom fra Mumbai, mens Namibias første er et spansk ektepar.

Eswatinis helseminister opplyser at deres første tilfelle er en 33-åring som nylig var på forretningsreise i USA.

En fransk-kongolesisk dobbel statsborger brakte smitten med seg på et fly fra Paris til Kongo-republikken, der Verdens helseorganisasjon WHO har sitt Afrika-kontor

WHO og de afrikanske landenes myndigheter kjemper nå en desperat kamp for å hindre viruset fra å spre seg blant kontinentets 1,3 milliarder innbyggere, mange av dem i land med svært dårlig utbygd helsevesen som knapt nok har utstyr til å teste for koronavirus.

Mørketall

Hittil er det meldt om rundt 250 smittede og 7 døde i hele Afrika, men det fryktes at mørketallene er store. Blant dem som er redd for dette, er utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Selv om flere land ennå ikke har registrerte tilfeller, må vi ta høyde for at det kan være mørketall. Det er også grunn til å tro at en rekke land ikke har tilstrekkelig med kapasitet til å teste for og håndtere eventuelle utbrudd, påpekte han tidligere i uka.

Helsearbeidere mangler også beskyttelsesutstyr og vil derfor bidra til at smitten fortsetter å spre seg. Rike land som Norge må nå bidra, mener Ulstein.

Koordinert innsats

WHO har bedt om drøyt 6,8 milliarder kroner til øyeblikkelige og forebyggende tiltak fram til april og fikk torsdag løfte om nærmere 4,5 milliarder kroner fra giverland.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs organisasjon for migrasjon (IOM) har bedt om drøyt 500 millioner kroner for å forebygge og håndtere koronasmitte blant verdens flyktninger, blant dem nærmere 7 millioner bare i Afrika sør for Sahara.

– Vi trenger en internasjonal koordinert innsats, og der spiller WHO en sentral rolle. Vi er støttende til det arbeidet de har gjort for å lede og koordinere den globale innsatsen. De trenger vår fortsatte støtte fremover, sa Ulstein.

Rammer økonomien hardt

Eksperter frykter at det ikke bare er helsevesenet som vil bryte sammen i mange land dersom epidemien skyter fart, men også økonomien.

– Afrika kan komme til å miste halvparten av sitt bruttonasjonalprodukt, sier økonomien Vera Songwe, som leder FNs økonomiske kommisjon for Afrika (ECA).

– Veksten kan falle fra 3,2 prosent til rundt 2 prosent som følge av en rekke årsaker, blant dem forstyrrelser i de globale forsyningslinjene, mener hun.

Afrikanske lands nære bånd til de hardt rammede økonomiene i Europa, Kina og USA vil forsterke effekten koronaviruset vil få på kontinentet, frykter Songwe.

