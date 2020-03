1.300 cruisepassasjerer i karantene i Chile

utenriks

Begge skipene seiler for tiden i det chilenske fjordlandskapet i Patagonia.

Den 85 år gamle mannen var passasjer på skipet Silver Explorer og viste symptomer på virussmitte etter å ha gått i land i byen Caleta Tortel.

– Skipet ligger i karantene ved havnen i Castro. Tilstanden til den britiske statsborgeren er god, men han har testet positivt for koronavirus, sa helseminister Jaime Mañalich på en pressekonferanse lørdag.

Det andre skipet, Azmara Pursuit, er for tiden nær havnebyen Chacabuco etter at myndighetene nektet cruiseskipet adgang på grunn mistanke om koronavirus om bord. Til sammen er det 665 passasjerer og et mannskap på nærmere 400 på skipet.

(©NTB)