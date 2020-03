Lege: Ingen grunn til at Trump bør testes

utenriks

Det hvite hus har offentliggjort er brev fra presidentens lege Sean Conley, som peker på at Trumps interaksjon med de nå smittede personene innebar en liten risiko for smitteoverføring.

– Presidentens eksponering overfor den første personen var ekstremt begrenset (foto og håndtrykk), og selv om han brukte mer tid i nærheten av den andre personen, var all kontakt før noen symptomer viste seg, skriver legen.

I brevet legger han til at det ikke er noen som indikerer at karantene er nødvendig. Gitt at Trump ikke har symptomer, er det derfor ikke nødvendig med en covid-19-test, påpeker legen.

Sist helg møtte Trump Brasils president Jair Bolsonaro og hans kommunikasjonssjef Fabio Wajngarten. Få dager senere ble det opplyst at Wajngarten var smittet av viruset. Natt til lørdag kom meldingen om at også diplomaten Nestor Forster, om også deltok på middagen, var smittet.

Heller ikke visepresident Mike Pence skal testes, skriver New York Times.

