3.000 FN-ansatte blir bedt om å jobbe hjemmefra

utenriks

Unntaket er for dem som trenger å utføre viktige tjenester. Møter i Sikkerhetsrådet, generalforsamlingen og andre utvalg og komiteer kan gjennomføres som vanlig, opplyser talsperson Stephane Dujarric.

Guterres reduserer tallet på ansatte ved hovedkontoret for å hindre kontakt mellom folk og slik redusere faren for smittespredning i tråd med retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ingen FN-ansatte har så langt testet positivt på covid-19-viruset, men en diplomat fra Filippinene har fått påvist smitte.

(©NTB)