Koronaviruset sprer seg i Afrika

Over hele Afrika har 18 av kontinentets 54 land nå registrert tilfeller av koronavirus.

I Ghana er to personer smittet, opplyser helseminister Kwaku Agyeman-Manu. De to har nylig vært på reise i henholdsvis Norge og Tyrkia. Nasjonaliteten til de to er ikke oppgitt.

I Kenya er én person smittet. Det dreier som en kenyaner som nylig har vært på tur i USA, opplyser kenyanske helsemyndigheter.

I Gabon er også én person smittet. Det dreier seg om en person som nylig har vært på reise i Frankrike. Også Guinea og Etiopia meldte om sine første tilfeller, i likhet med Sudan. Der er den første en mann som alt er død.

Kom med turister

Ekspertene understreker at det er avgjørende for det folkerike kontinentet å bremse epidemien fordi helsesystemet allerede er sterkt overbelastet og mangelfullt og dødstallet derfor kan bli mye høyere enn andre steder i verden.

Det tok lang tid før virustilfeller ble meldt i Afrika, og de første var turister eller personer som hadde vært på reise i Europa og USA.

Hittil har Afrika vært gode til å oppdage virustilfeller, sier doktor Mary Stephen ved WHOs regionkontor i Brazzaville. Det skyldes blant annet at de har erfaring fra ebola-epidemien.

Mørketall

Antall tilfeller er fortsatt lavt sammenlignet med USA, Europa og spesielt Asia, der viruset først dukket opp. Men eksperter frykter at det kan bli katastrofalt om viruset tar av for alvor, også fordi kontinentets helsevesen må håndtere mange andre kriser samtidig.

Derfor er det viktige målet å oppdage tilfeller tidlig, isolere dem og hindre at det utvikler seg til smitteoverføring i lokalsamfunnene.

– Selv om flere land ennå ikke har registrerte tilfeller, må vi ta høyde for at det kan være mørketall. Det er også grunn til å tro at en rekke land ikke har tilstrekkelig med kapasitet til å teste for og håndtere eventuelle utbrudd, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

