Danmark fraråder alle utenlandsreiser

Det danske utenriksdepartementet kom fredag med oppdaterte reiseråd.

Fra 13. mars til 13. april oppfordres alle dansker til å avstå fra alle utenlandsreiser med mindre det er strengt nødvendig.

– Beslutningen er tatt ut fra hensynet til å stanse smitten, men også for å unngå at dansker blir strandet i utlandet dersom andre land stenger for utreiser, sier utenriksminister Jeppe Kofoed.

Så langt har 60.000 dansker registrert seg på dansk UDs liste. Det innebærer at det er mange tusen dansker som nå skal hjelpes hjem. Kofoed understreker at reisebransjen vil hjelpe folk med å få danskene hjem så fort som mulig.

Det norske utenriksdepartementet har ikke kommet med tilsvarende reiseråd, men Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå all reiser som ikke er strengt nødvendige, både innenlands og utenlands.

UD kom derimot med et nytt reiseråd fredag der norske borgere frarådes å reise til USA og Frankrike. UD har tidligere utstedt samme reiseråd for Kina og Italia.

I tillegg skal alle som kommer fra reiser utenom Norden, i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

