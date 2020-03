Australias innenriksminister er koronasmittet

utenriks

Innenriksminister Peter Dutton sier i en uttalelse at han er innlagt på sykehus. Detaljer om tilstanden er ikke kjent.

Australia har så langt meldt om et relativt begrenset antall virustilfeller, totalt rundt 130 fredag.

Meldingen kom få timer etter at det ble kjent at Canadas statsminister Justin Trudeau er i hjemmekarantene etter at hans kone har testet positivt på viruset.

I Australia er også den amerikanske skuespilleren Tom Hanks blant de smittede. Han er lagt inn til observasjon på et sykehus i Queensland sammen med kona Rita Wilson.

(©NTB)