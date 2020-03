utenriks

Mens noen land har innført svært drastiske tiltak for å stanse koronaviruset, er FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) bekymret for manglende handlekraft i mange andre deler av verden.

– Jeg ber regjeringer i alle land trappe opp innsatsen nå, sa Guterres i en uttalelse onsdag.

Tidligere samme dag erklærte WHO at virusutbruddet nå er en pandemi.

– Vi kan fortsatt forandre utviklingen til denne pandemien. Men da må vi ta tak i handlingslammelsen, sier Guterres.

(©NTB)