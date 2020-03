utenriks

Før torsdagens rentemøte var det ventet at renten ville bli kuttet for å bidra til å stimulere økonomien i de 19 eurolandene og motvirke de økonomiske ringvirkningene av koronaepidemien.

Sentralbanksjef Christine Lagarde sa tidligere i uken til The Guardian at virusutbruddet kan utløse et krasj på linje med det som skjedde under finanskrisen i 2008, med mindre EUs regjeringer kommer med tiltak for å støtte opp om økonomien.

