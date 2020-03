EU kritiserer amerikansk vedtak om innreiseforbud

utenriks

«Koronaviruset er en global krise, den er ikke begrenset til noe kontinent og krever samarbeid i stedet for unilaterale tiltak», heter det i en felles uttalelse fra EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

USAs president Donald Trump kunngjorde onsdag et innreiseforbud i 30 dager for alle som har vært i et av Schengen-landene de siste 14 dagene. Forbudet gjelder dermed de fleste EU-land, pluss Norge. Det omfatter ikke nylig utmeldte Storbritannia.

Amerikanske borgere, personer med permanent opphold og foreldre og ektefeller er unntatt fra forbudet. Alle andre fikk to dager på seg, ettersom forbudet trer i kraft natt til lørdag.

Von der Leyen og Michel sier EU misliker at USA vedtok forbudet på egen hånd, uten å snakke med andre først. De gjentar samtidig at EU tar grep for å begrense spredningen av viruset.

