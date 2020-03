utenriks

Det opplyser Demokratenes nasjonalkomité torsdag.

Debatten mellom Joe Biden og Bernie Sanders holdes søndag 15. mars. Men omstendighetene blir annerledes enn tidligere debatter.

– Som en forsiktighetsregel og for å redusere reiser tvers over landet, har alle parter blitt enige om at søndagens debatt blir holdt i CNNs studio i Washington søndag uten publikum til stede, sier partiets talskvinne Xochitl Hinojosa i et uttalelse torsdag.

(©NTB)