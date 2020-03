Hele Italia i karantene

utenriks

Heretter må alle italienere dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor. Tiltakene som inntil nå har omfattet den «røde sonen» i Nord-Italia, skal gjelde hele landet, sa statsminister Giuseppe Conte mandag kveld.

– Det vil ikke lenger bare være en rød sone. Det vil være ett Italia, ett beskyttet område, sa Conte.

I tillegg innstilles all italiensk idrett, inkludert toppfotballen. Alle skoler vil være stengt fram til 3. april.

Tidligere samme dag opplyste det italienske sivilforsvaret at antall smittede i landet har økt fra 7.375 til 9.172. Det er registrert 97 nye dødsfall, og det samlede antallet døde som følge av virusepidemien er nå 463.

Opptøyer i fengsler

Sykehus i Nord-Italia er i en svært presset situasjon som følge av epidemien. De omfattende reisebegrensningene ble først innført natt til søndag, og omfattet da 15 millioner mennesker. De fikk full støtte fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, leder for Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi er oppmuntret av at Italia har innført aggressive tiltak for å stanse epidemien, sa han.

Italienske myndigheter har også innført strenge regler for å begrense fysisk kontakt mellom innsatte i fengsler og deres familiemedlemmer. Dette tiltaket utløste mandag opptøyer i over 20 fengsler, og i flere av dem forsøkte fanger å rømme. Seks innsatte mistet livet, angivelig av overdoser etter at de brøt seg inn i en sykestue og stjal metadon.

Børskrakk

Brudd på reisebegrensningene i Nord-Italia kan straffes med bøter på over 200 euro. På hovedveiene er det satt opp veisperringer, og politifolk og soldater kontrollerer reisende på den største togstasjonen i Milano.

Turistattraksjoner over hele landet er stengt, og de neste fire ukene er det ikke mulig å besøke verken Colosseum, Vatikanmuseene eller vulkanen Vesuv utenfor Napoli. Mandag ble også alpinanleggene i Alpene stengt.

Tiltakene går svært hardt utover Italias økonomi, og mandag var det krakk på børsen i Milano. Den viktigste indeksen stupte 11,2 prosent, et enda kraftigere fall enn på de andre store europeiske børsene.

Statsminister Giuseppe Conte sier situasjonen får ham til å tenke på talene som den britiske statsministeren Winston Churchill holdt under annen verdenskrig.

– Dette er vår mørkeste time. Men vi skal klare det, sier Conte til avisa La Repubblica.

Fortsatt mulig å fly

Tross de omfattende reisebegrensningene i Nord-Italia er det en viss bekymring for at de ikke håndheves strengt nok. Fortsatt går det tog og fly ut av regionen for passasjerer som kan dokumentere at de er nødt til å reise på grunn av jobb eller av helsemessige årsaker.

Folk som har vært på besøk i området, får lov til å reise hjem. Ryanair opplyser at selskapet opprettholder noen ruter til Italia for å kunne fly hjem utlendinger der.

Samtidig er noen av de aller strengeste karantenebestemmelsene delvis opphevet, ifølge myndighetene i byen Codogno. Disse begrensningene ble innført i forrige måned og omfattet elleve områder som ble ansett for å være hardest rammet.

– Det er nødvendig å opprettholde disse tiltakene lenger, mener Massimo Galli, som har ledet en gruppe forskere og leger som har studert covid-19-viruset i Italia.

