Portugals president isolerer seg selv hjemme

utenriks

President Marcelo Rebelo de Sousa tok nylig imot en gruppe ungdommer fra en skole som siden er stengt etter at en elev fikk påvist koronasmitte.

Rebelo de Sousa har ingen symptomer. Hans kontor sier at den smittede eleven ikke var med til presidentpalasset, og at presidenten har tatt sin beslutning for å være et eksempel på at man kan ta nødvendige hensyn og samtidig jobbe hjemmefra.

Presidentens kontor understreker at han ikke hilste på hver enkelt elev, selv om det ble tatt et bilde av dem sammen. Rebelo de Sousa er kjent som en svært åpen og hjertelig president som er mektig populær i Portugal.

Portugal har registrert 25 tilfeller av koronasmitte, men ingen dødsfall.

(©NTB)