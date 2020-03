utenriks

Blant dem som får nyte godt av støtten, er den statlige kringkasteren TVP, som opposisjonen anklager for å være et talerør for Duda og det regjerende høyrepartiet Lov og Rettferdighet (PiS).

TVP er også kjent for å være svært kritisk i sin omtale av opposisjonen i Polen, og kritikerne mener pengestøtten er et åpenbart forsøk fra Dudas side på å bli gjenvalgt.

Duda har vært president i Polen siden 2015 og håper på fem nye år ved makten etter valget 10. mai.

