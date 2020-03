Putin og Erdogan: Våpenhvile i Idlib fra midnatt

utenriks

Det kunngjorde de to presidentene på en pressekonferanse etter et møte i Moskva torsdag.

Putin opplyste at de to har blitt enige om et felles dokument som de håper kan danne grunnlaget for å få en slutt på kampene i Idlib-provinsen. De to påpekte videre at de håper avtalen vil få en slutt på de sivile lidelsene og den humanitære krisen i det nordvestre Syria.

Erdogan understreket imidlertid at «Tyrkia forbeholder seg retten til å gjengjelde med full styrke alle angrep fra Damaskus» til tross for den nye våpenhvileavtalen.

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Tyrkia støtter flere opprørsgrupper og har sendt tusenvis av soldater inn i Idlib-provinsen, som siden desember har vært under angrep fra syriske regjeringsstyrker som har russisk flystøtte.

Den syriske offensiven for å erobre de siste opprørskontrollerte områdene i landet har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt og forårsaket store ødeleggelser og lidelser.

Over 50 tyrkiske regjeringssoldater er drept de siste ukene, 34 i et angrep i forrige uke. Det skjedde ved en feil ettersom de syriske styrkene ikke visste at det var tyrkiske soldater de angrep, sa Putin under åpningen av torsdagens møte med Erdogan.