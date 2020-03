Elizabeth Warren ute av Demokratenes nominasjonskamp

utenriks

Avisen skriver at Warren om kort tid kaller inn sine medarbeidere og øvrige valgkampstab til et møte for å orientere om beslutningen.

70 år gamle Warren lå lenge godt an på meningsmålingene. Men da nominasjonsvalgene begynte, gikk det dårlig, ikke minst på supertirsdag, da det var nominasjonsvalg i 14 delstater. Hun ble slått av utfordrerne Joe Biden og Bernie Sanders i samtlige av nominasjonsvalgene.

Ekstra forsmedelig var det at hun tapte i hjemstaten Massachusetts.

Elizabeth Warren tilhører venstresiden i Demokratene, men har vært regnet som litt mindre radikal enn Bernie Sanders.

Senatoren fra Massachusetts gikk til valg på kamp mot korrupsjon og en ny økonomisk orden.

Hun vil også bli husket for sine harde angrep mot utfordreren og mangemilliardæren Michael Bloomberg der hun karakteriserte ham som en riking som ville kjøpe seg makt og som behandlet sine kvinnelige medarbeidere nedlatende.