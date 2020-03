utenriks

– For meg som EU-representant er dette definitivt et godt initiativ, sier Borrell. Samtidig understreker han at dette først og fremst er noe Nato eller FN må ta stilling til.

Utenrikssjefen er for tiden i Zagreb, der han skal diskutere den eskalerende situasjonen i Idlib-provinsen i Syria med EUs utenriksministre.

Forslaget om å innføre en flyforbudssone har kommet fra blant andre Tyrkia, mens Tysklands statsminister Angela Merkel har bedt om en sikkerhetssone for å beskytte sivile.

(©NTB)