California trapper opp kampen mot viruset – cruiseskip nektes å legge til kai

utenriks

Guvernør Gavin Newsom erklærte onsdag unntakstilstand samtidig som han opplyste om delstatens første dødsfall grunnet viruset. Tallet på smittede i California har nå steget til over 50, og rundt 9.400 personer er under observasjon for mulig smitte.

Unntakstilstanden betyr at delstatsregjeringen kan tilby mer hjelp til lokale myndigheter, og at California kan ta imot helsepersonell fra andre delstater. Erklæringen innebærer også tiltak for å beskytte forbrukere mot høye priser på grunn av spekulering.

Delstatsregjeringen vil engasjere alle myndighetsnivåer i California «for å kartlegge smittetilfeller og begrense spredningen», sier Newsom.

Mulig smitte på cruiseskip

Den første personen i California som døde av viruset, var i februar på skipet Grand Princess under et cruise til Mexico. Skipet er nå utenfor kysten av California etter å ha avlyst resten av et pågående seilas til Hawaii.

Det får ikke legge til kai i San Francisco. Elleve passasjerer og ti blant mannskapet er «muligens» smittet, sa guvernør Newsom onsdag.

Det er rundt 2.500 passasjerer om bord. I tillegg har slike skip normalt sett ett mannskap på 1.100, men det nøyaktige tallet på Grand Princess er ikke kjent.

Flere testes

Cruiseselskapet Princess Cruises opplyser at 62 pasienter er bedt om å være i lugarene sine inntil de er testet. Dette er folk som var med på samme cruise til Mexico som personen som døde av viruset i California. I tillegg er flere besetningsmedlemmer ilagt restriksjoner inntil de er testet.

Princess Cruises eier også det virusrammede skipet Diamond Princess som var i karantene utenfor kysten av Japan i februar. Over 700 av personene som var om bord på dette skipet, har fått påvist smitte.

Øker i USA

I USA er nå over 130 personer bekreftet smittet av viruset, og det er smittetilfeller i over ti delstater. Med dødsfallet i California har elleve personer i USA mistet livet av viruset.

Den døde i California var en eldre person som allerede led av annen sykdom. Dødsfallet var det første utenfor delstaten Washington, som hittil har meldt om ti virusdødsfall. California og Washington grenser til hverandre.

Også på føderalt nivå trappes nå kampen mot viruset opp i USA. Med bred enighet vedtok Representantenes hus onsdag kveld å bevilge 8,3 milliarder dollar til å bekjempe utbruddet. Summen tilsvarer mer enn 76 milliarder kroner.

