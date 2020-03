utenriks

– En eldre person med underliggende helsetilstand var det andre bekreftede covid-19-tilfellet i landet, og er nå den første som er død av sykdommen i California, heter det i en uttalelse fra helsemyndighetene i Placer County nord i California onsdag ettermiddag.

De øvrige dødsfallene knyttet til viruset er registrert i delstaten Washington nordvest i landet. Der bekreftet myndighetene onsdag at antall døde nå har nådd ti, de fleste tilknyttet et pleiehjem øst for Seattle.

