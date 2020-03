utenriks

En av tornadoene rammet storbyen Nashville der flere boliger, skoler, restauranter og andre bygninger ble knust til pinneved.

Myndighetene i delstaten bekrefter at sju mennesker er funnet døde og over 40 bygninger er rasert av de to voldsomme værfenomenene.

Tennessee er en av delstatene der Demokratene har nominasjonsvalg tirsdag, og flere valglokaler er flyttet fra ødelagte bygninger.

Redningsmannskaper leter etter flere skadde i ruinene.

(©NTB)