Taliban til angrep på afghanske stillinger

Angrepene ble gjennomført bare timer etter at den ukelange og begrensede våpenhvilen som USA krevde i forbindelse med fredsavtalen, utløp.

Planen er at Taliban skal innlede forhandlinger med den afghanske regjeringen 10. mars, men som følge av uenighet om en fangeutveksling er det høyst usikkert om den vil bli gjennomført. Flere ikke navngitte amerikanske kilder har oppgitt at forhandlingene skal foregå i Oslo.

Avtalen mellom USA og Taliban innebærer at Taliban skal sette fri opptil 1.000 fanger i bytte mot 5.000 opprørere som den afghanske regjeringen har fengslet.

Taliban krever at fangeutvekslingen skal skje før forhandlingene starter, men det avviser president Ashraf Ghani.

Ifølge en kilde i det afghanske forsvarsdepartementet ble det natt til tirsdag gjennomført angrep mot regjeringsstyrker i 13 av landets 34 provinser.

To soldater ble drept i et angrep i Kandahar-provinsen, mens ytterligere fem ble drept i et angrep i Logar-provinsen nær Kabul, ifølge regjeringen.

Eksperter er ikke overrasket over utviklingen. De mener begge parter vil forsøke å skaffe seg mest mulig forhandlingsrom. Økt vold kan være et forsøk på å tvinge Kabul-regjeringen til kompromisser fra Talibans side. Mens fangeutvekslingen er ett av få kort som regjeringen har å forhandle med.

