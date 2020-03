Storbritannia forbereder seg på millioner av smittede

utenriks

– Det er ganske uvanlig at regjeringen offentliggjør en plan som inneholder ting vi håper vi ikke blir nødt til å gjennomføre, sa helseminister Matt Hancock til BBC tirsdag.

Fortsatt er det mye vi ikke vet om koronaviruset, og den britiske handlingsplanen beskriver flere ulike scenarioer. De spenner fra en situasjon som minner om en mild influensa, til noe à la spanskesyken for hundre år siden.

I verste fall ser myndighetene for seg at mange millioner kan bli smittet og at tusenvis kan dø. I så fall vil samfunnet bli satt under stort press, heter det i planen.

(©NTB)