Sverige stanser flygninger til Iran

Iran Air flyr vanligvis en gang i uka til Göteborg og to ganger i uka til Stockholm.

Svenske helsemyndigheter begrunner beslutningen med at Iran ikke har kontroll over koronaviruset. Iran meldte mandag at det er registrert 1.501 smittetilfeller og 66 døde av koronaviruset i landet.

I Sverige er det registrert 14 smittetilfeller, hvorav to som hadde reist til Iran og fire som har vært i kontakt med disse to.

Det er ikke innført stans i flygninger til og fra Kina fordi svenske helsemyndigheter har et godt samarbeid med deres helsemyndigheter.

