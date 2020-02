Medier: Biden vinner primærvalget i South Carolina

utenriks

South Carolina var den første store testen etter at den tidligere visepresidenten har gjort det svakt i Nevada, New Hampshire og Iowa. Bernie Sanders gjorde det overraskende godt i disse valgene og seilte opp som en uventet favoritt.

Biden er en langt mer moderat politiker enn Bernie Sanders, som anses som radikal. Valgdagsmålinger fra en rekke medier i USA har foretatt, viser at 77-årige Biden ligger an til å vinne South Carolina med god margin. Målingene viser at Biden ligger an til å vinne minst 14 av delstatens 54 delegater.

Med en overbevisende seier fra South Carolina kan Biden håpe på fortsatt medgang i den kommende supertirsdagen 3. mars, hvor 14 delstater skal avgjøre hvem de vil gå inn for. Etter resultatet lørdag klatret Biden opp til andreplass på listen CNN har over de aktuelle Demokratiske kandidatene, en solid framgang etter en elendig start på nominasjonskampen.

President Donald Trump var raskt ute med å kommentere Bidens seier med å si at han håpet dette ville føre at Michael Bloomberg kaster inn håndkleet.

– Søvnige Joe Bidens seier i South Carolina bør sette en stopper for Mini-Mikes vits av en valgkamp. Etter den verste oppvisningen i noen presidentdebatt noensinne har Biden tatt mange av Mini-Mikes få velgere, tvitret presidenten etter at valgdagsmålingene forelå.

Milliardær Bloomberg lanserte seg selv som kandidat ettersom han anså at ingen av de aktuelle kandidatene var kapable til å slå Donald Trump under valget. Med sin overlegent store formue har han hittil brukt flere hundre millioner kroner på sin deltakelse i valgkampen. I forkant av supertirsdagen har han også varslet en tv-tale på tre minutter på to store tv-nettverk, men uten å ha opplyst hvor mye dette koster ham.

