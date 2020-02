Koronavirus: 813 nye smittede i Sør-Korea

utenriks

Det ble først rapportert om 594 nye smittetilfeller lørdag, før tallet ble betydelig oppjustert.

Antall dødsfall som følge av koronaviruset, har økt med fire. Til sammen har 17 mennesker mistet livet i Sør-Korea, mens det samlede antallet smittede er 3.150.

Samtidig er det for første gang i landet bekreftet at en person som først ble friskmeldt, deretter ble registrert som smittet igjen. Dette er en 73 år gammel kvinne som opplevde at sykdommen kom tilbake etter at immunforsvaret hennes var blitt svekket, ifølge helsemyndighetene.

I Kina ble det lørdag rapportert om 427 nye smittetilfeller og 47 nye dødsfall som følge av koronaviruset.

