USAs sentralbank rykker ut for å dempe virusfallet

– Den amerikanske økonomien er i en god posisjon, men sentralbanken står klar for å gripe inn mot effektene av koronavirusepidemien, heter det i en sjelden uttalelse fra Powell.

Frykten i markedene er stor for at virusutbruddet vil ødelegge den globale veksten. Det har den siste uka vært det som omtales som en korreksjon for alle de tre største indeksene i New York, det betyr nedgang på over 10 prosent.

– Sentralbanken følger utviklingen nøye. Vi vil ta i bruk de verktøyene vi har og ta de nødvendige grepene for å støtte økonomien, sier han.

