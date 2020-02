Minst 33 tyrkiske soldater drept i luftangrep i Idlib

utenriks

Guvernøren i den tyrkiske provinsen Hatay, Rahmi Dogan, sier natt til fredag at 33 soldater er drept i angrep utført av syriske kampfly, og at flere tyrkiske soldater også er alvorlig såret. Tidligere på kvelden oppga han først at ni soldater var blitt drept, men kom senere med oppdateringer på antall drepte.

I tillegg skal 36 soldater være såret i angrepet og lagt inn på sykehus i Tyrkia.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hadde torsdag kveld et langt krisemøte om situasjonen i den syriske provinsen. Møtet ble holdt i presidentpalasset og både landets forsvarsminister, utenriksminister, forsvarssjef og etterretningssjef var til stede.

– På møtet ble det enighet om å besvare handlingen med samme mynt mot det illegitime regimet som har angrepet våre soldater, sa presidentens kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun.

På møtet ble det også konkludert med at Assad-regimet er ansvarlig for drapene på hundretusenvis av syrere.

Presidenten selv har ikke gitt noen uttalelse etter møtet. Allerede torsdag kveld ble Tyrkias respons på angrepet satt i verk, ifølge presidentens talsmann. Han sier tyrkiske militære slo til mot alle kjente posisjoner for Assads styrker torsdag kveld og natt til fredag.

Reaksjoner

Utfallet av angrepet og av møtet fikk både Natos generalsekretær, FN og USA til reagere. Nato og USA fordømmer det syriske angrepet mot den tyrkiske militærkolonnen. FNs generalsekretær uttrykker alvorlig bekymring for det økte spenningsnivået i konflikten og den faren det medfører for sivile i området.

Jens Stoltenberg snakket med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu torsdag kveld. I samtalen ba han om stans i de «vilkårlige luftangrepene fra det syriske regimet og dets støttespiller Russland».

I en presseuttalelse fra USAs utenriksdepartement torsdag fordømmes angrepet der tyrkiske soldater ble drept i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Samtidig ber USA det syriske regimet, som har støtte fra Russland og Iran, om umiddelbart å stanse «de avskyelige angrepene».

Flere drept

De siste ukene har Tyrkia sendt forsterkninger over grensen for å støtte syriske opprørere i kampen for å stanse offensiven til det syriske regimet.

Erdogan har tidligere truet med at hvis ikke offensiven stanser innen slutten av februar, så vil tyrkiske styrker gå til motangrep.

Tre andre tyrkiske soldater ble drept i andre hendelser tidligere på dagen. Dermed er i alt 36 tyrkiske soldater drept på en og samme dag i Idlib, der den syriske regjeringshæren er i gang med offensiven mot opprørere, med støtte fra Russland og Iran.

Før angrepet torsdag var bortimot 20 tyrkiske soldater drept i ulike sammenstøt.

Uenighet Russland

Tyrkia har etter en avtale med Russland fra 2018, etablert 12 observasjonsposter inne i Idlib-provinsen. Flere av dem har imidlertid blitt beskutt fra styrkene til president Bashar al-Assad den siste tiden.

Tyrkia har bedt de syriske styrkene om å trekke seg tilbake fra flere observasjonspostene. Samtidig har Russland anklaget tyrkerne for å hjelpe terrorister i Syria.

Tidligere i uken har de syriske regjeringsstyrkene gjenerobret en rekke landsbyer og byer ved provinshovedstaden Idlib by, som fortsatt kontrolleres av opprørere, mange av dem ytterliggående islamister.

Tyrkia og Russland, som støtter hver sin side i krigen i Syria, har tidligere greid å samarbeide om Idlib, men denne gangen har de ikke lyktes i å bli enige. Til tross for flere forhandlingsmøter i Moskva og Ankara har situasjonen i Idlib blitt stadig verre, også for de nærmere en million innbyggerne som er drevet på flukt.

