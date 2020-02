Færre virustilfeller i Kina, opp i Sør-Korea

utenriks

Mens smittetallene er fallende i Kina, er tendensen den motsatte i nabolandet Sør-Korea. Der meldte myndighetene som 256 nye smittetilfeller fredag og at antallet døde har steget til 13. I alt er nå over 2.000 mennesker i Sør-Korea smittet. Av de nye tilfellene fredag var 231 i byen Daegu eller i området rundt. Spesielt mange av smittetilfellene kan knyttes til en kristen sekt hvor viruset har spredd seg mellom medlemmene.

Fredag ble også en av fabrikkene til bilprodusenten Hyundai i Ulsan stengt etter at en ansatt testet positivt for koronaviruset, ifølge landets nyhetsbyrå Yonhap.

Kinas tall på nye smittede har derimot ikke vært lavere siden 23. januar. Fremdeles er det Hubei-provinsen med millionbyen Wuhan som er hardest rammet. Av de 44 nye dødsfallene som ble rapportert fredag var 41 registrert i Hubei-provinsen. Helsemyndighetene uttalte torsdag at de trodde sykdomsutbruddet var over toppunktet.

Epidemiolog Zhong Nanshan sa torsdag at han var sikker på at epidemien ville være under kontroll innen utgangen av april. Helsedirektør Ma Xiaowei uttalte at landet risikerer et tilbakeslag når folk igjen begynner å gå på jobb, og spesielt fordi sykdommen nå øker i omfang andre steder i verden.

– Kina risikerer å importere epidemien, så arbeidet med å forhindre og kontrollere smitten er fremdeles svært komplisert, sa Ma.

