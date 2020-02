Første danske smittet av nytt koronavirus

utenriks

Vedkommende, som er den første dansken som har fått påvist viruset, var i forrige uke på skiferie nord i Italia sammen med familien.

Covid-19-viruset har spredd seg til flere europeiske land, og Italia er landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt for viruset.

TV-kanalen opplyser at mannens kone og sønn også er testet for viruset, men at begge deres prøver var negative.

Mannen var på jobb onsdag, før han fikk påvist virussmitten. Han er nå sendt hjem for å begrense spredningsfaren.

Danske helsemyndigheter er nå i dialog med den smittede mannen for å få kartlagt hvem han har vært i kontakt med siden hjemkomsten.

