California-guvernør: 8.400 personer overvåkes for mulig virussmitte

utenriks

Guvernør Gavin Newsom opplyste på en pressekonferanse torsdag at de 8.400 personene som er under oppsyn, har reist til USA fra steder det er knyttet «bekymring» til.

Delstaten prioriterer nå først og fremst å skaffe til veie nok testutstyr slik at virussmitten kan oppdages. Ifølge Newsom er forsyningene så langt utilstrekkelige.

California har 40 millioner innbyggere, og den har kun noen få hundre testsett tilgjengelig, opplyser guvernøren.

Nyheten om at 33 personer er bekreftet smittet av covid-19-viruset, kommer dagen etter at amerikanske smittevernmyndigheter kunngjorde at en amerikansk statsborger i California er smittet av viruset, men at kilden er ukjent.

Personen skal ikke ha noen reisehistorikk som tyder på økt risiko, og vedkommende har heller ikke vært utsatt for en annen person som man vet er smittet.

Ifølge New York Times gikk personen rundt blant folk i flere dager før prøver ble tatt, selv om leger mistenkte smitte. Årsaken skal ha vært strenge føderale lover for testing.

Etter stadig sterkere tverrpolitisk kritikk mot regjeringens innsats for å hindre en epidemi, kunngjorde president Donald Trump onsdag at visepresident Mike Pence skulle koordinere innsatsen. Han sa samtidig at risikoen for den amerikanske befolkningen var «veldig lav».

