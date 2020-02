Kraftige protester mot ny leir på Lesvos – mange skadd

utenriks

Politiet svarte med tåregass, sjokkgranater og gummikuler, ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP.

Blant de skadde var rundt ti demonstranter og flere titall politifolk. Ingen fikk alvorlige skader.

Det er andre dag på rad at lokalbefolkningen protesterer mot byggingen av en ny leir like ved Mantamados nord på øya. Landsbyen ligger noen kilometer fra strendene der mange av gummibåtene fra Tyrkia ankommer. Leiren skal huse 7.000 personer, ifølge en politikilde.

– Dere kommer til å dø her, ropte en av demonstrantene til politiet.

– Vi er i krig

– Vi er i en krigstilstand. De har våpen, vi har våre hjerter og vår sjel, sier den lokale presten fader Stratis.

Både på Lesvos, Chios og Samos er det generalstreik mot regjeringens planer om å bygge nye interneringsleirer. De nåværende leirene er sterkt overfylte, og forholdene beskrives som forferdelige av hjelpearbeidere.

På Chios demonstrerte rundt 2.000 personer mot planene onsdag. En gruppe brøt seg også inn på et hotell der det bodde opprørspoliti. Åtte politifolk ble skadd, ifølge en talsmann for politiet.

Ingen enighet

Etter uker med resultatløse samtaler mellom regjeringen og lokale myndigheter på øyene, har landets høyreregjering i hemmelighet sendt byggemateriell og maskiner samt hundrevis av opprørspoliti til Lesvos og Chios. Det har skapt raseri i befolkningen og høstet skarp kritikk fra opposisjonen, som kaller det for «et barbarisk forsøk på å gjøre Lesvos og Chios om til fengsler».

Asylleirene på Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos huser nå over 38.000 mennesker, men har kun en kapasitet på 6.200.

19.000 av asylsøkerne bor i og utenfor Moria-leiren på Lesvos, som er bygd for cirka 3.000 mennesker.

– Vi kjemper også for dem som ønsker å dra til et bedre sted. Vi vil at de skal reise fra de elendige leirene. Vi vil ta vare på krigsflyktninger, men de kriminelle bør dra tilbake, sier fader Stratis.

