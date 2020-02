utenriks

Det opplyser italienske myndigheter tirsdag kveld. Samtidig er tallet på virussmittede steget til 322.

Italia er det landet i Europa som er verst rammet av virusutbruddet.

Tirsdag var helseministrene fra Italia, Østerrike, Sveits, Tyskland, Frankrike, Slovenia og Kroatia samlet for å drøfte virushåndtering og kriseberedskap.

Der ble de enige om at grensene fortsatt skal holdes åpne, og at å stenge grensene vil være et lite effektivt tiltak.

(©NTB)