Flere nordmenn bodde på samme hotell på Tenerife som virussmittet italiener

utenriks

De tre andre skal etter planen reise hjem tirsdag.

– Vi vil sende ut informasjon til alle som har vært på hotellet, der de blir bedt om å ta kontakt med helsepersonell dersom de har symptomer på viruset, sier Tuis pressevakt Kevin Brevik til NTB.

Rundt tusen turister er nå satt i karantene på hotellet etter at viruset mandag ble påvist hos en italiensk gjest.

Brevik opplyser at Tui foreløpig ikke har kontakt med norske helsemyndigheter om saken. De sju norske dro til Tenerife søndag 16. februar.

De tre som fortsatt er på øya, har fra og med søndag vært på et annet hotell enn der den virussmittede italieneren bodde. Årsaken til at de tre byttet hotell, er at hjemreisen ble utsatt på grunn av sandstormen som rammet flytrafikken på Kanariøyene.

Flere nordiske gjester

Det var NRK som først meldte at nordmenn den siste uka har bodd på hotellet, H10 Costa Adeje Palace, som ligger sørvest på Tenerife.

Blant de rundt tusen som er i karantene, er seks nordiske gjester, men ingen norske, opplyser Tui til kringkasteren. Blant de nordiske er det både svensker, dansker og finner. Ifølge Ritzau er det to danske gjester som er i karantene på hotellet.

– Vi beklager å informere deg om at hotellet er stengt ned av helsemessige årsaker. Du må være på rommet ditt inntil helsemyndighetene sier noe annet, heter det i en tekst på spansk, engelsk, fransk, italiensk og tysk som er gitt til gjestene.

Det er opprettet en sikkerhetssone rundt hotellet, og ingen får komme inn eller ut, skriver nettavisen Antena de Canarias.

Skal ta nye prøver

Det var Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres som på Twitter mandag bekreftet at et tilfelle av viruset er påvist på Tenerife. De første prøvene som ble tatt mandag kveld, var positive, skrev Torres. Han opplyste at nye prøver vil bli tatt i Madrid tirsdag.

Det var turisten selv som selv ba om å bli sjekket for viruset, skriver avisen El País. Mannen er lege og bosatt i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptomer og feber.

Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbruddet av virussmitte er registrert i Europa. I Italia er det registrert totalt over 220 tilfeller, flesteparten av dem i Lombardia.

(©NTB)