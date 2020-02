Fjerde virusoffer fra cruiseskip meldt død

utenriks

Den syke var en mann i 80-årene som ble fraktet fra den isolerte cruiseskipet og til sykehus i Japan. Lokale medier melder at mannen hadde påvist smitte fra covid-19-viruset og at han døde av lungebetennelse.

Mannen er den fjerde som har vært om bord i skipet som er død. For to av dem har myndighetene bekreftet at de var smittet av det nye koronaviruset, men for de to andre har dødsårsaken ikke blitt kommentert.

Minst 691 personer om bord på skipet har blitt diagnostisert som smittet av covid-19-viruset. Om lag 1.000 personer fikk tillatelse til å forlate skipet etter at de hadde fullført en karantenetid på 14 dager, testet negativt og ikke hadde noen symptomer på sykdom.

Flere har flere av dem har likevel testet positivt på nye prøver som er tatt etter at de er satt i land.

Totalt i Japan har nå 851 personer testet positivt på smitten, deriblant de reisende på cruiseskipet.

