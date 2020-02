Egypts tidligere president Hosni Mubarak er død

utenriks

Statlig egyptisk TV melder at Mubarak døde tirsdag på et sykehus i hovedstaden Kairo. Han ble 91 år gammel.

Egypt ble ledet av Mubarak fra 1981 til 2011, da han ble avsatt og fengslet etter massedemonstrasjoner under den arabiske våren.

Mubarak, som ble født i 1928, var utdannet ved det egyptiske militærakademiet og tjenestegjorde som offiser i flyvåpenet. I 1972 ble han sjef for Egypts luftvåpen og viseforsvarsminister, og tre år senere rykket han opp og ble landets visepresident.

Da president Anwar Sadat ble drept i 1981, ble Mubarak Egypts leder. Han markerte seg som en alliert av USA, en motstander av ytterliggående islamisme og forkjemper for et fredelig forhold til Israel.

De mange som demonstrerte i 2011, så ham imidlertid først og fremst som en brutal, autoritær skikkelse som hørte fortiden til.

Etter at han ble avsatt, ble Mubarak dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap på hundrevis av demonstranter på Tahrir-plassen i Kairo. Men etter at Egypt igjen fikk et regime med tette bånd til militæret, ble Mubarak frikjent i en ankedomstol.

