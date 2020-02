Weinsteins anklagere mener en æra er over

utenriks

– Han kommer til å råtne i fengselet, slik han fortjener, og vi kommer til å kunne begynne å avslutte dette for vår del, sier skuespilleren Mira Sorvino, ifølge tidsskriftet Variety.

Sorvino har tidligere sagt at hele hennes karriere ble påvirket negativt etter at hun avviste filmprodusentens seksuelle tilnærminger.

Hun er en av de såkalte taushetsbryterne i #SilenceBreakers og tror kjennelsen kommer til å få konsekvenser for kvinner over hele verden.

– Stort skritt framover

Weinstein ble mandag funnet skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Straffeutmålingen kommer først om drøyt to uker.

Weinstein har imidlertid anket dommen

En annen som er glad for at 67-åringen er kjent skyldig, er skuespilleren Rose McGowan.

– I dag er en stor dag og et stort skritt framover for kollektiv helbredelse, sier McGowan, som har anklaget Weinstein for voldtekt i 1997.

– Forandret verden sammen

McGowan, Sorvino og flere andre kvinner deltok mandag kveld på en telefonkonferanse etter at kjennelsen i Weinstein-saken var klar.

Blant dem var Larissa Gomes, som mener at prosessen mot Weinstein har lagt grunnlag for en bedre framtid for kvinner på arbeidsplasser i hele verden.

– Vi forandret verden ved å snakke ut kollektivt, sier Gomes.

Reese Witherspoon, som ikke tilhører gruppen, skriver på Twitter at dommen mot filmprodusenten er «bare begynnelsen».

– Dagens historiske seier i Weinstein-rettssaken er en kvittering på motet og motstandskraften til taushetsbryterne og en seier for overlevere overalt. Dette er bare begynnelsen, skriver hun på Twitter.

