Politiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland

– Vi antar at det var en villet handling, sier en talsperson for politiet, men legger til at myndighetene ikke ser noen indikasjoner på at det er et politisk motivert angrep.

Samtidig sier innenriksdepartementet i delstaten Hessen, der Volksmarsen ligger, at et politisk motiv ikke kan utelukkes.

Bilføreren er pågrepet, og ifølge Reuters er han fra Volksmarsen-området.

Om lag 30 mennesker, deriblant flere barn, ble såret i angrepet, som skjedde mandag ettermiddag. Tilstanden er alvorlig for minst ti av dem.

