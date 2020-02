Kraftige virus-fall på europeiske børser

utenriks

Bakgrunnen for de kraftige børsfallene er meldinger om et økende antall smittede og døde i flere land. I Italia har ytterligere én person mistet livet, og det samlede antallet døde her er nå fire.

Den viktigste aksjeindeksen i Milano hadde mandag formiddag falt over 4 prosent. I London og Frankfurt var nedgangen på henholdsvis 3,4 og 3,7 prosent, og hovedindeksen på Oslo Børs hadde falt 3,5 prosent.

I Sør-Korea raste den viktigste aksjeindeksen ned 3,9 prosent i løpet av dagen. Da aksjehandelen ble avsluttet i Hongkong, hadde Hang Seng-indeksen falt 1,8 prosent.

I Shanghai var imidlertid utviklingen mer stabil. Kinesiske investorer er trolig blitt beroliget av nye tiltak som landets lederskap planlegger for å styrke økonomien – blant annet rentekutt og økonomisk støtte til områdene som er rammet av epidemien.

Utenfor Kina er Sør-Korea, Iran og Italia blant landene som er hardest rammet. I Italia er politifolk med ansiktsmasker utplassert ved veisperringer rundt flere byer nord i landet hvor det er innført karantene.

