Bild skriver at en tredel av de skadde har alvorlige skader.

Tallene er ikke bekreftet av politiet, som opplyser at de foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsen. Politiet bekrefter imidlertid at føreren er pågrepet og at «flere» personer er skadd.

Volkmarsen ligger i delstaten Hessen rundt 280 kilometer sør for Berlin og om lag 30 kilometer fra Kassel.

