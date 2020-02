USA anklager Russland for å spre desinformasjon om det nye koronaviruset

utenriks

Kontoene på Twitter, Facebook og Instagram sprer konspirasjonsteorier om at USA står bak virusutbruddet, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet lørdag.

Blant påstandene kontoene sprer, er at viruset er et amerikansk forsøk på økonomisk krigføring mot Kina, og at det er et biologisk våpen utviklet av den amerikanske etterretningstjenesten CIA. Kontoene sprer mer eller mindre lik informasjon på engelsk, spansk, italiensk, tysk og fransk.

Russlands hensikt er å skape splid og undergrave amerikanske institusjoner og allianser, ifølge departementet.

Microsoft-grunnlegger Bill Gates, som i mange år har gitt store summer til utviklingen av vaksiner, anklages også i desinformasjonen for å ha noe med viruset å gjøre.

Ifølge amerikanske myndigheter er kontoene ikke såkalte automatiserte kontoer, men drives av mennesker. De samme kontoene skal tidligere ha publisert russiske syn på blant annet krigen i Syria.

Russlands utenriksdepartement avviser anklagene som en «falsk historie».

(©NTB)