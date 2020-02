utenriks

Tyrkiske myndigheter opplyser søndag ettermiddag at de midlertidig stenger grensen i sør.

Også Pakistan stenger grensen mellom den sørvestlige provinsen Balutsjistan og Iran.

Søndag opplyste også Afghanistan at all reise inn og ut av Iran forbys – både på bakken og i lufta – for å hindre spredningen av det nye koronaviruset.

Siden onsdag har åtte personer dødd i Iran som følge av det nye koronaviruset, og 43 har fått påvist smitte, opplyser landets helsemyndigheter.

(©NTB)