Sanders advarer Moskva etter anklager om russisk valginnblanding

Både Washington Post og New York Times meldte fredag at amerikanske tjenestemenn har fortalt Sanders at Russland blander seg inn i den demokratiske nominasjonskampen, og at et av målene er å hjelpe Sanders' valgkamp.

– Jeg bryr meg ærlig talt ikke om hvem Putin ønsker at blir president, sier Sanders i en uttalelse med henvisning til Russlands president Vladimir Putin.

– Min klare melding til Putin er: Hold deg utenfor det amerikanske valget, og som president vil jeg sørge for at du gjør det, sier Sanders.

