Avtale mellom USA og Taliban har trådt i kraft i Afghanistan

utenriks

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til lørdag lokal tid.

Det var Afghanistans president Ashraf Ghani som i en TV-sendt tale kunngjorde at den hadde trådt i kraft. Han opplyste også at afghanske styrker vil innta forsvarsposisjoner, men at kampen mot al-Qaida og IS vil fortsette.

Avtalen mellom USA og Taliban innebærer å trappe ned volden i én uke. Hvis avtalen overholdes, er planen å undertegne en avtale i slutten av februar. Avtalen antas å omhandle tilbaketrekking av amerikanske soldater.

(©NTB)