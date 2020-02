Juryen i Weinstein-saken skal være uenig om voldtektsanklage

utenriks

67-åringen er tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haley til sex i 2006.

Tirsdag ble juryen sendt på bakrommet for å avgjøre Weinsteins skjebne, men tre dager senere var de fortsatt uenige og leverte en lapp til dommeren. Den avslørte uenighet om de to alvorligste tiltalepunktene, som dreier seg om grov voldtekt.

Svaret fra dommer James Burke var at de får prøve å bli enige om disse to tiltalepunktene også. Weinstein nekter straffskyld.

Bortimot 90 kvinner, blant dem filmstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har tidligere stått fram og anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

I mai i fjor inngikk han forlik med flere titall kvinner og betalte til sammen 25 millioner dollar i erstatning mot å slippe å innrømme overgrep.

Anklagene mot Weinstein i 2017 ble startskuddet for den verdensomspennende metoo-kampanjen.

