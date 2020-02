Erdogan ber Putin bremse syriske regjeringsstyrker

utenriks

Erdogan snakket fredag med den russiske presidenten på telefon og ba ham bruke sin innflytelse på Syrias president Bashar al-Assad og sørge for at våpenhvileavtalen som ble inngått for Idlib-provinsen i 2018, blir etterlevd.

Erdogan viste også til den humanitære krisen som nå utfolder seg i den syriske provinsen, der over 900.000 mennesker er drevet på flukt de siste ukene.

Putin ga på sin side uttrykk for «alvorlig bekymring over at de aggressive handlingene til ekstremistgrupper fortsetter i Idlib».

(©NTB)