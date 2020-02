Merkel og Macron vil diskutere Idlib med Putin og Erdogan

utenriks

Tysklands statsminister og Frankrikes president hadde torsdag en felles telefonsamtale med Vladimir Putin, der de ga uttrykk for sin «bekymring over den humanitære katastrofen for innbyggerne i Idlib-provinsen i Syria», heter det i en kunngjøring fra Merkels kontor.

Syriske regjeringsstyrker gjennomfører med russisk luftstøtte en stor offensiv mot de gjenværende opprørskontrollerte områdene i provinsen, og Tyrkia har sendt styrker over grensa for å støtte allierte opprørere.

Over 900.000 sivile er drevet på flukt av kamphandlingene, og mange av dem tilbringer nå iskalde netter under åpen himmel.

Merkel og Macron ba under samtalen med Putin om «umiddelbar stans i kampene og full humanitær tilgang til folk som trenger hjelp».

De to «ga også uttrykk for vilje til å møte president Putin og Tyrkias president Erdogan for å finne en politisk løsning på krisen», heter det i kunngjøringen fra Merkels kontor.

Russland satte onsdag ned foten i FNs sikkerhetsråd for en resolusjon med krav om våpenhvile i Idlib, ifølge diplomater.

FN har bedt Tyrkia åpne grensen for flyktningene fra Idlib, men myndighetene har hittil nektet dette og viser til at det alt befinner seg rundt 3,7 millioner syriske flyktninger i landet.

