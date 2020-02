utenriks

– Jeg forventer at regjeringen sørger for at Etikkrådet og Norges Banks hovedstyre følger opp den nye oversikten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter og tar nødvendige beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Hun viser til at Finansdepartementet under Sigbjørn Johnsens (Ap) ledelse i 2010 utelukket to israelske selskap med virksomhet i israelske bosetninger fra oljefondet.

