Viruset senker Kinas klimautslipp

utenriks

I løpet av de siste to ukene ser det ut til å ha vært en nedgang i utslippene som minst tilsvarer 100 millioner tonn CO2. Det går fram i en ny studie fra forskere ved Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

Nedgangen er angivelig på hele 25 prosent, noe som tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor.

Virusepidemien i Kina har rammet økonomien og senket forbruket av kull og olje – og dermed også utslippene av CO2.

Produksjonen ved oljeraffinerier i Shandong-provinsen har de siste ukene vært den laveste siden 2015. Også kraftproduksjonen ved kinesiske kullkraftverk har vært uvanlig lav.

Noe av forklaringen på nedgangen er at myndighetene forlenget den kinesiske nyttårsferien på grunn av epidemien. Miljøvernere peker på at utslippene raskt kan stige igjen når industriproduksjonen tar seg opp igjen og fabrikker forsøker å kompensere for perioden der de var stengt.

